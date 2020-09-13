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Новости мираПроисшествия

Депутат попросил денег в обмен на отсутствие провокаций на выборах

Никита Брыкин

Возбуждено уголовное дело против главы новороссийского отделения партии «Справедливая Россия» Михаила Ерохина, которого подозревают в покушении на мошенничество, передает телеканал РЕН ТВ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задокументирован факт получения Ерохиным 2,1 миллиона рублей. Деньги он получил за обещание не устраивать провокации на выборах через подконтрольных ему лиц.

«Ерохин месяц назад уже обращался к представителю городской администрации муниципального образования с данным предложением», – сообщили в СК.

Правоохранители задержали депутата. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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