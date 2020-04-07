Депутат Госдумы предложил отменить ЕГЭ-2020

Первый зампредседателя комитета Государственной думы РФ по образованию и науке Олег Смолин предложил премьеру Мишустину не проводить ЕГЭ-2020. Причиной для отмены экзамена политик указал распространение COVID-19.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Смолина, чиновник заявил, что единый государственный экзамен стоит отметить в этом году, глядя на решение Соединенных Штатов Америки. Председатель правительства на такое предложение пока никак не ответил.

Олег Смолин, в свою очередь, полагает, что заместители Михаила Мишустина «в зависимости от развития ситуации к этому вопросу вернутся».