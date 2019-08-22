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Дайверы рассказали об ужасных повреждениях «Титаника»

Сотрудники интернациональной группы ученых первый раз за 15 лет посетили обломки лайнера «Титаник» на дне Атлантического океана. До утонувшего корабля исследователи добрались на подлодке «Тритон».

«Титаник» располагается под водой в 600 километрах от побережья канадского Ньюфаундленда больше века. Из пресс-релиза компании Atlantic Productions, снимающей документальный фильм, стало ясно, что дайверы из США нашли сильную коррозию на деталях лайнера. Известно, что офицерский корпус корабля стал разрушаться вместе с каютами. Этому способствует постепенное разрушение материалов и воздействие микроорганизмов. Историк Паркс Стивенсон утверждает, что в скором времени исчезнет крыша павильона в носовой части, которая навсегда скроет проход во внутренние отсеки судна.

Напомним, что «Титаник» начал свое единственное плавание в Саутгемптоне (Англия) 10 апреля 1912 года. Ночью с 14 на 15 апреля лайнер столкнулся с айсбергом и затонул спустя 2 часа 40 минут. Погибло более 1,5 тысячи человек, сообщает РЕН ТВ.

Фото: BBC

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