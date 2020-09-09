Дагестанка умерла в день свадьбы от волнения

В Дагестане невеста Зарема из села Мургук умерла в день свадьбы от волнения, сообщает Mash.

23-летняя девушка страдала от проблем с сердцем, она часто жаловалась своему единственному родственнику — бабушке — на боли в области сердца. В день свадьбы Зарема переволновалась и потеряла сознание. Родственники попытались помочь невесте и дали ей таблетку. Но это только усугубило ситуацию.

У девушки резко упало давление и ее отвезли в больницу. В медучреждении поставили диагноз инсульт. Жених даже не успел забрать Зарему, она скончалась прямо перед его приездом.