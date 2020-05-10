Дачница нашла человеческий череп в купленном чернозёме

В Башкортостане женщина обнаружила череп в купленном для дачного участка чернозёме.
Жительница Бирска приобрела чернозём для дачи ещё в 2019 году, однако воспользоваться землёй решила только сейчас. На майских праздниках она отправилась на участок, чтобы поработать в огороде.
Во время земляных работ женщина обнаружила человеческий череп. О страшной находке дачница рассказала полицейским. Правоохранители выяснили, что останки принадлежат человеку, который погиб более 30 лет назад. Как череп оказался в чернозёме, выяснят следователи, пишет Регион Онлайн.
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