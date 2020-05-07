Чиновник выдавал незаконные пропуска во время пандемии в Брянске

Возбуждено уголовное дело против главы администрации Советского района города Брянск Алексея Колесникова. Об этом пишет портал «Брянск Today».
Сообщается, что чиновник подозревается в незаконной выдаче пропусков в период пандемии коронавируса. Уточняется, что он давал разрешения мелким предприятиям, которым было запрещено вести деятельность.
Отметим, что чиновнику грозит максимальное наказание до четырех лет лишения свободы.
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