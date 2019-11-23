Четыре человека травмировались при аварии в Новосибирске

23 ноября в Новосибирске случилась серьезная авария с участием двух автомашин. ДТП произошло на 42-м километре Северного объезда.

Согласно предварительным данным, виновником аварии стал водитель, управлявший кроссовером Toyota Highlander. По невыясненной причине этот автомобилист врезался в следовавшую попутно Ладу Гранту. После столкновения на дороге оказались туши мяса, сообщают очевидцы.

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В результате столкновения двух машин в больницу были срочно доставлены четыре человека. Двое – из Лады, двое – из японского кроссовера. По факту произошедшего ведется проверка, сообщает НГС.

Фото: НГС