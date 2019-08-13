Четыре человека пострадали в ДТП в Балаклаве

13 августа в Балаклаве случилось ДТП, в котором травмы получили четыре человека. Сообщается, что участниками стали Nissan и Renault.

По предварительной информации, водитель «японца», ехав в направлении Севастополя, потерял контроль над своим авто, после чего иномарка влетела в отбойник, ее развернуло, а затем случилось столкновение с французским кроссовером.

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В результате ДТП травмы получили четыре человека, среди них двое детей. Отметим, что они перевозились без специальных кресел. По факту происшествия будет проводиться проверка, сообщают Вести Севастополь.

Фото: Вести Севастополь