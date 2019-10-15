Бывший муж Бочкарёвой: Давайте, добивайте её, возьмите палки побольше и бейте

Актриса Наталья Бочкарёва во вторник, 15 октября, должна была явиться в суд на рассмотрение дела о её задержании с наркотиками, но не сделала этого. Об этом сообщает 360.



Сообщается, что у здания суда собрались журналисты и представители общественности.



Бывший супруг актрисы Николай Борисов рассказал 360, что причиной её неявки в суд могла стать шумиха, поднятая СМИ вокруг этого дела.



– У человека проблемы со здоровьем из-за этого серьёзнейшие, а вы всё никак не угомонитесь. Давайте, добивайте её, возьмите палки побольше и бейте, – приводит портал слова Борисова.



В суде сообщили, что рассмотрение дела Бочкарёвой перенесли, так как она не явилась.

