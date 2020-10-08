Был ли извращенец в Псковском колледже искусств узнает полиция

8 октября в ПАИ появилась новость об извращенце, который проник в женский туалет колледжа искусств.

По сообщению собеседницы агентства мужчина мастурбировал, не обращая внимания на студенток.

Информацию о ЧП студентка сообщила педагогам. Их почему –то не удивил этот факт.

На данный момент времени преподаватели дают разные оценки случившемуся. Одна из сотрудниц колледжа рассказала агентству о том, что это не первый случай появления озабоченного мужчины в стенах заведения культуры и его «нестандартное» поведение не новость.

Однако директор Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова опровергла эту информацию, назвала её недостоверной, и пояснила, что проникновение посторонних людей в учебное заведение невозможно.

В настоящее время этим инцидентом занимается полиция. Об этом сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Псковской области Алексей Баранов.