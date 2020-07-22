Среда, 22 июля, 2020
24.4 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираПроисшествия

Бутовский маньяк снимал нападения на женщин

Никита Брыкин

Следователи задержали молодого человека, который наводил ужас на женщин района Южное Бутово. Об этом пишет «МК».

С начала июля местные жительницы стали обращаться в полицию с заявлениями. Они возвращались домой в вечернее время. Внезапно со спины к ним подбегал некий мужчина, который трогал за грудь и залезал в нижнее белье. Вскоре был задержан 29-летний уроженец Таджикистана.

Как пишет газета, он может быть пранкером. Начитавшись в соцсетях про реального маньяка, таджик со своим земляком решили снять видео. Один из них на улице подошел к девушке и начал к ней приставать. Второй снимал все на камеру. После того, как жертва закричала, выбежал ее отец. Он погнался за таджиками, увидел в какой подъезд они забежали. Полицейские вычислили нужную квартиру, провели обыск и задержали двух трудовых мигрантов

«Решили пошутить, а потом отправить друзьям. Типа, смотрите, как мы можем», – признался один из задержанных.

Возбуждено уголовное дело по статье УК «насильственные действия сексуального характера».

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяМолодожены станцевали лезгинку посреди МКАД и перекрыли две полосы
Следующая статьяВ День города в Рязани пройдёт ретро-фестиваль «Машина времени»

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В ДТП в центре Рязани пострадали два человека

Новости Рязани
В среду, 22 июля, в Рязани произошло ДТП. На перекрёстке улиц Ленинского Комсомола и Дзержинского столкнулись два автомобиля. Как...
Узнать больше

Рязанский врач рассказал, как действовать при укусе клеща

Новости Рязани
На прошлой неделе в больницы Рязанской области обратился 81 человек с жалобами на укус клеща. Старший преподаватель кафедры медицины катастроф и скорой...
Узнать больше

В Рязанской области выявлено ещё 32 случая заражения коронавирусом

Новости Рязани
В Рязанской области выявлено ещё 32 случая заражения коронавирусом. Об этом в среду, 22 июля, сообщила опергруппа регионального правительства. Ещё 34 положительных...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

День города рязанцы отметят выставкой собак, танцами и мыльными пузырями

Новости Рязани
1 августа ровно в 9.25 в Рязани стартуют праздничные гуляния в честь Дня города. Торжества начнутся с награждения рязанцев юбилейными медалями.
Узнать больше

День города в Рязани может пройти в онлайн-формате

Администрация
1 августа  в  Рязани пройдут торжественные мероприятия, посвящённые   925- годовщине города.  Об этом на совещании заявил глава региона Николай Любимов. Мэр города Елена Сорокина подчеркнула,...
Узнать больше

В Рязани открывается третья очередь ТРЦ «Виктория Плаза»

Видео
В среду, 22 июля, торгово-развлекательный центр «Виктория Плаза» открывает третью очередь. Это уникальный проект для Рязани: гастромаркет,...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

В стоматологической клинике «Альфа Стоматология» ответили на вопросы рязанцев

Акценты
Коронавирус кардинально изменил нашу жизнь и внёс коррективы в работу многих организаций. О том, как в период пандемии работает «Альфа Стоматология», рязанцам...
Узнать больше

Как собрать ребенка в лагерь

Акценты
Пандемия коронавируса постепенно отступает. Рязанская область перешла на третий этап снятия ограничений. В России начали работать детские оздоровительные лагеря. И если до...
Узнать больше

Чем опасны речные рыба и раки?

Акценты
Летом многие рыбаки-любители отправляются за свежим уловом. На продуктовых рынках или в магазинах можно купить свежую и копченую рыбу, а также раков....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+