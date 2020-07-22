Бутовский маньяк снимал нападения на женщин

Следователи задержали молодого человека, который наводил ужас на женщин района Южное Бутово. Об этом пишет «МК».

С начала июля местные жительницы стали обращаться в полицию с заявлениями. Они возвращались домой в вечернее время. Внезапно со спины к ним подбегал некий мужчина, который трогал за грудь и залезал в нижнее белье. Вскоре был задержан 29-летний уроженец Таджикистана.

Как пишет газета, он может быть пранкером. Начитавшись в соцсетях про реального маньяка, таджик со своим земляком решили снять видео. Один из них на улице подошел к девушке и начал к ней приставать. Второй снимал все на камеру. После того, как жертва закричала, выбежал ее отец. Он погнался за таджиками, увидел в какой подъезд они забежали. Полицейские вычислили нужную квартиру, провели обыск и задержали двух трудовых мигрантов

«Решили пошутить, а потом отправить друзьям. Типа, смотрите, как мы можем», – признался один из задержанных.

Возбуждено уголовное дело по статье УК «насильственные действия сексуального характера».