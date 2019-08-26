Буйный вдовец избивал сына после смерти жены в Костроме

Житель поселка Сусанино жестоко избивал своего трехлетнего сына. Уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины передали в Буйский районный суд.

Известно, что злоумышленник стал вдовцом в начале 2019 года. Он занялся воспитанием четверых детей. При этом отец злоупотреблял спиртным. Будучи пьяным, он несколько раз сильно избил своего 3-летнего сына. По словам мужчины, так он наказывал ребенка за непослушание, пишет портал K1News.

Отметим, что нерадивому отцу грозит до 3 лет лишения свободы. Все четверо детей сейчас находятся в социально-реабилитационном центре.