Буйный пациент устроил резню в реанимации в Петербурге

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Накануне утром 42-летний пациент Елизаветинской больницы в Петербурге напал с ножом на двух пенсионерок. Об этом пишет газета «Петербургский дневник».

Сообщается, что мужчина попал в медучреждение с кровотечением из варикозных вен пищевода, обострился психоз. Он выкрал из реанимации хирургический нож и всадил его в живот 61-летней женщины с сахарным диабетом. Другой жертвой злоумышленника стала 60-летняя пациентка, которую он ударил ножом в живот и колено. Сейчас женщины продолжают лечение в больницы.

Как стало известно, буйного пациента обездвижили, ввели в медикаментозный сон. Он остался на лечении в реанимации.