«Британская Кардашьян» сфотографировалась абсолютно голой

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Известная модель Деми Роуз, которую часто называют «Британской Кардашьян», разместила в своем Инстаграм-аккаунте новую фотографию. На снимке звезда предстала абсолютно голой.

Девушка позировала спиной к камере. Вокруг нее разбросали пленку от видеокамер и фотоаппаратов. Некоторые куски пленки летали в воздухе во время фотосессии и прикрывали красивую спину модели.

Однако отменную фигуру Деми, а также формы ее тела было отлично видно. Поклонники остались в восторге от публикации.