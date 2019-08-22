На главную Новости мира Культура Брат Бена Аффлека снял постапокалиптический кинофильм о мире без женщин
Новости мираКультураОбщество

Брат Бена Аффлека снял постапокалиптический кинофильм о мире без женщин

Младший брат знаменитого актера Бена Аффлека Кейси снял фильм, который рассказывает про постапокалиптический мир, в котором нет женщин, сообщает РЕН ТВ.

Картина носит название «Свет моей жизни» и поведает зрителю о мужчине, у которого осталась дочь, хотя в мире произошло массовое вымирание представительниц слабого пола. Причиной смерти женщин является неизвестный недуг. Кейси Аффлек показывает зрителю мир, принадлежащий только сильной половине человечества.

При этом женщин в этом мире берегут: сумевшие выжить и имеющие достаточный иммунитет, они живут в закрытых бункерах, которые находятся под охраной. При этом отца играет сам режиссер картины Кейси Аффлек. Отметим, что фильм выходит в прокат в кинотеатрах уже сегодня, 22 августа.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

С добрым утром! Обзор новостей за 21 августа

Две рязанки стали победительницами конкурса красоты среди бабушек

Впервые в «Фотодоме» выступили артисты Рязанского музыкального театра

В Рязани откроется ещё один KFC

Мост через Оку в Рязани перекрыла полиция

Елена Сорокина: За 5 лет полностью убрать вторую смену в школах не получится

В Рязани разыскиваются родственники погибшего солдата из Рыбновского района

Рязанец украл у спящего в подъезде мужчины 700 тысяч рублей

В Тверской ОКБ выполнили сложные операции под руководством рязанского хирурга

В центре Рязани произошло ДТП

В Рязани пройдёт фестиваль «Назад в 90-е»

В Рязани перекрыли Солотчинский мост

В четверг рязанцев ждёт отключение холодной воды

Рязанские активисты добились зачисления в детский сад ребёнка матери-одиночки

Рязанца арестовали за сексуальные действия в отношении 5-летней дочери

Рязанцы увидят репродукции картин Моне и Дега

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Родился Муслим Магомаев

Надежда Бабкина похвасталась фото без макияжа

Земфира рассказала, почему отказалась выступать в Уфе