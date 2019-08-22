Брат Бена Аффлека снял постапокалиптический кинофильм о мире без женщин

Младший брат знаменитого актера Бена Аффлека Кейси снял фильм, который рассказывает про постапокалиптический мир, в котором нет женщин, сообщает РЕН ТВ.

Картина носит название «Свет моей жизни» и поведает зрителю о мужчине, у которого осталась дочь, хотя в мире произошло массовое вымирание представительниц слабого пола. Причиной смерти женщин является неизвестный недуг. Кейси Аффлек показывает зрителю мир, принадлежащий только сильной половине человечества.

При этом женщин в этом мире берегут: сумевшие выжить и имеющие достаточный иммунитет, они живут в закрытых бункерах, которые находятся под охраной. При этом отца играет сам режиссер картины Кейси Аффлек. Отметим, что фильм выходит в прокат в кинотеатрах уже сегодня, 22 августа.