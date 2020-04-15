Бомж-«артист» изнасиловал и ограбил несовершеннолетнюю в Бурятии

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11 апреля, в вечернее время суток, 16-летняя жительница Улан-Удэ стала жертвой насильника и грабителя в одном лице. ЧП случилось, когда несовершеннолетняя шла домой от друзей.

Живущий в одном и коллекторов 31-летния бомж увидел девочку с мобильником и решил ограбить жертву. Он приставил нож к груди несовершеннолетней, утащил ее в ближайший лес, изнасиловал, а затем забрал сотовый телефон.

Девочка сообщила о надругательстве правоохранителям. Начался розыск нападавшего. В это время мужчина переоделся, побрился и стал иначе передвигаться. Но полицейских обмануть не удалось, а жертва узнала преступника. Теперь «артист» задержан. Расследование продолжается, сообщает Регион Онлайн.