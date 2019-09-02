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Болгарка убила мужчину в Москве

Углошлифовальная машина (на бытовом языке – болгарка) нанесла мужчине смертельные увечья. Инцидент произошел в столице России.

В Капотне, на юго-востоке Москвы, был найден труп 43-летнего мужчины. На его теле обнаружили продольную рану грудной клетки. Позднее выяснилось, что гражданин по неосторожности нанес себе травмы, работая болгаркой – данный инструмент нашли рядом с трупом человека. Повреждения привели к смерти мужчины.

По факту случившегося ведется проверка. Выясняются обстоятельства гибели человека, сообщает Москва24.

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