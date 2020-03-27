Бойфренд Бузовой бесплатно раздал гречку в Москве

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Блогер Давид Манукян, который является бойфрендом популярной певицы Ольги Бузовой, устроил в Москве акцию по раздаче гречки и туалетной бумаги. В распоряжении издания «Лайф» оказалось видео с места событий.

На кадрах можно заметить фургон с портретом Манукяна, стоящий на Профсоюзной улице. Давид, облачившись в защитную маску и перчатки, сам лично отдавал москвичам «дефицитные» и ажиотажные во время нашествия COVID-19 товары.

Отметим при этом, что Манукян немного запоздал с проведением акции: неконтролируемый спрос на гречку и «туалетку» падает. Теперь в магазинах этих товаров достаточно много. Однако акция не помешала блогеру словить хайп.