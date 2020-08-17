Понедельник, 17 августа, 2020
18.3 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираОбществоПроисшествия

«Богатые никак не нажрутся»: Галкин поддержал защитников горы Куштау

Иван Федоров

Известный шоумен и ведущий Максим Галкин встал на сторону тех людей, который защищают гору Куштау от разработки специалистами Башкирской содовой компании. Его очень расстраивает, что «под шумок пандемии процессы разграбления родной земли ускорились с космической скоростью».

Галкин записал видеообращение, которое было опубликовано в Сети. Он призвал спасти лицо Башкирии и лицо России и заявил, что всецело поддерживает жителей Башкортостана, которые душой и телом защищают гордость своей земли — гору Куштау.

Кроме того, Галкин обратился к Башкирской содовой компании и призвал одуматься.

«Спасем шихан Куштау!..Я сейчас обращаюсь к БСК. Вы уничтожаете лицо Башкортостана, тем самым вы уничтожаете лицо России», — заявил Максим.

Реклама

Он также отметил, что главная проблема России — в аппетитах богатых людей, сообщает Вечерняя Казань.

«Проблема России не в том, что у нас бедных много. Проблема России в том, что богатые никак не нажрутся», — заключил Галкин.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяХлопковая одежда защитит кожу от контакта с коронавирусом
Следующая статьяЖительница Владикавказа сломала соседке челюсть

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Чемпион 2-го этапа рыбатлона финишировал с крючком в пальце

Новости Рязани
15 августа в 5 километрах от Рязани на озере Синец прошел 2-й этап Всероссийских соревнований по рыбатлону. Нежаркая погода без дождя и...
Узнать больше

Рязанцы могут оформить и оплатить EMS-отправления в приложении Почты России

Новости Рязани
Рязанцы могут оформить и оплатить EMS-отправления в приложении Почты России. В приложении Почты России появилась возможность оформить и оплатить курьерскую экспресс-доставку. Здесь...
Узнать больше

В посёлке Соколовка в Рязани зарезали мужчину

Новости Рязани
В пятницу, 14 августа, в посёлке Соколовка в Рязани произошло убийство – зарезали мужчину.  Информация о преступлении появилась в...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Чемпион 2-го этапа рыбатлона финишировал с крючком в пальце

Новости Рязани
15 августа в 5 километрах от Рязани на озере Синец прошел 2-й этап Всероссийских соревнований по рыбатлону. Нежаркая погода без дождя и...
Узнать больше

В Рязани завершается строительство новой школы на 1100 мест

Администрация
Новое учебное заведение должно будет принять учеников уже 1 сентября. Сейчас в здании завершаются отделочные работы.
Узнать больше

В Рязани могут прекратить подачу горячей воды из-за долгов населения

Новости Рязани
В Рязани во время пандемии коронавируса снизились платежи населения за коммунальные услуги, в том числе за отопление и горячую воду.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Per aspera ad astra – через тернии к звёздам

Акценты
Таков жизненный девиз сердечно-сосудистого хирурга Рязанского кардиологического диспансера кардиологического диспансера Александра Качинского.
Узнать больше

Дела духовные нельзя перенести в онлайн

Акценты
Во время ограничений, связанных с COVID – 19, жизнедеятельность обители продолжала идти своим чередом. Игумен Лука, находясь постоянно в стенах монастыря, проводил богослужения и продолжал заниматься восстановлением Троицкого храма.
Узнать больше

Касимовский район: движение вверх и земное притяжение

#КартаКосмосРязань
На въезде в один из самых крупных и живописных районов Рязанской области – Касимовский – нас встречает большая металлическая стела с гербом муниципалитета. Она хорошо выделается на фоне соснового леса Мещеры, и ее невозможно не заметить.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+