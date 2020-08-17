«Богатые никак не нажрутся»: Галкин поддержал защитников горы Куштау

Известный шоумен и ведущий Максим Галкин встал на сторону тех людей, который защищают гору Куштау от разработки специалистами Башкирской содовой компании. Его очень расстраивает, что «под шумок пандемии процессы разграбления родной земли ускорились с космической скоростью».

Галкин записал видеообращение, которое было опубликовано в Сети. Он призвал спасти лицо Башкирии и лицо России и заявил, что всецело поддерживает жителей Башкортостана, которые душой и телом защищают гордость своей земли — гору Куштау.

Кроме того, Галкин обратился к Башкирской содовой компании и призвал одуматься.

«Спасем шихан Куштау!..Я сейчас обращаюсь к БСК. Вы уничтожаете лицо Башкортостана, тем самым вы уничтожаете лицо России», — заявил Максим.

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Он также отметил, что главная проблема России — в аппетитах богатых людей, сообщает Вечерняя Казань.

«Проблема России не в том, что у нас бедных много. Проблема России в том, что богатые никак не нажрутся», — заключил Галкин.