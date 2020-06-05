Боец Росгвардии рассказал, почему застрелили мужчину, укравшего обои

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Один из бойцов Росгвардии рассказал о задержании жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, который был застрелен ими 1 июня. Об этом пишет телеканал «360».

Злоумышленника пытались задержать после того, как он совершил нападение на один из торговых центров. Он украл четыре рулона обоев. При задержании мужчина вел себя агрессивно. Он скончался на месте от полученных огнестрельных ранений.

По словам бойца Росгвардии, при штурме квартиры мужчина угрожал представителям власти ножом и распылил газовый баллончик.

«Когда дверь вскрыли, Владимир стоял посреди коридора с кухонным ножом. Он попытался спрятаться в комнате. Там я его нашел уже с газовым баллончиком. Я представился и показал удостоверение. Но на мои просьбы бросить нож и газовый баллончик Владимир не реагировал», — рассказал он.

Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.