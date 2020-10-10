Бизнесмена обвиняют в убийстве 20-летней студентки

Задержан капитан катера по подозрению в убийстве 20-летней студентки в Севастополе во время морской прогулки. Об этом пишет РИА Новости.

Девушка пропала 29 сентября, когда вместе со спутником вышла на морскую прогулку на катере из бухты Круглая. Утверждается, что попутчик студентки является 43-летний бизнесмен из Москвы.

Отмечается, что мужчина дал признательные показания. Изначально мужчина утверждал, что девушка пропала во время купания – якобы он пытался доплыть до нее, но стал сам тонуть, после чего катер отнесло в сторону, и он поплыл к берегу.

Следователи отметили, что задержанный нарушил нормы и не принял мер по спасению терпящей бедствие в воде девушки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Поиски девушки продолжаются.