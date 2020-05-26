Бизнесмен предложил Тарзану и Королевой работу на ферме

Недавно супруг певицы Наташи Королевой Тарзан пожаловался на безденежье. Бизнесмен Олег Сирота жалобу представителя шоу-бизнеса без внимания не оставил и подготовил для него ответ.
В своем Инстаграме предприниматель позвал Тарзана работать на ферме. Он отметил, что исполнить эротических танцев получит возможность поработать с «элитными телками». Кроме того, естественным способом получится загореть и «подсушиться». Сирота даже готов предоставить звездному шоумену общежитие.
Предложение бизнесмена коснулось и Наташи Королевой. Ее Олег позвал работать телятницей, сообщает Дни.ру.
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