«Беременную учительницу в живот бил»: новые факты о «15-летнем Чикатило»

Жители города Кандалакша Мурманской области рассказали об арестованном за покушение на убийство подростке. В прессе парня прозвали «15-летним Чикатило». Видео с рассказами людей опубликовал 5-tv.ru.



Одна из женщин рассказала, что парень семь лет назад учился с её дочерью в первом классе. Девочку он постоянно обижал, однажды она пришла домой в разбитых очках.



– Много ситуаций было в классе: и беременную учительницу он в живот бил, и со второго этажа пытался скинуться и деток обижал, – рассказала жительница Кандалакши.



Женщина заявила, что бить детей «Чикатило» начал ещё в детском саду, лет с пяти – шести. При этом мать мальчика никак не реагировала, а полиция не могла принять мер из-за его возраста.



Соседка семьи рассказала, что они практически ни с кем в подъезде не общались. Отец подростка постоянно приезжал на грузовой машине, его мать работала в магазине товароведом. Женщина рассказала, что парень бросал в неё петарды, поджигал газеты в почтовых ящиках. Один раз он столкнул девочку с лестницы. Когда к матери школьника пришли разозленные соседи, она предложила им самим отлупить ее сына.



Сотрудница местной администрации Ирина Просолина сообщила, что семья состоит на учёте с 2011 года. По её словам, у подростка есть проблемы с психикой. С ним работали врачи, ребёнок шёл на контакт, но каждую весну и осень происходили обострения.

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