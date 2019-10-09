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Белорусский певец нарисовал в российском паспорте непристойное изображение

Белорусский исполнитель популярных песен Тимофей Морозов, известный фанатам как Тима Белорусских, нарисовал в паспорте поклонницы неприличный рисунок. Видеоролик с тем, как 21-летний певец изображает в документе гражданки РФ пенис, был размещен в Инстаграме.

При просмотре видео можно понять, что русская фанатка молодого таланта попросила у него автограф. Она отдала молодому человеку паспорт и попросила поставить там роспись. Тима Белорусских взял документ и на одной из последних страниц нарисовал неприличное изображение, пошутив, что «дурачок» может нарисовать половой орган, если ему дать расписаться в паспорте.

Поклонники исполнителя были шокированы его поступком. Однако Тима сразу же решил исправиться и поставил автограф поверх своего неприличного рисунка, сообщает Взгляд.

Фото: скриншот из видео в Инстаграме

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