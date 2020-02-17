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Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска облигаций ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ объёмом 10 млрд. рублей

12 февраля успешно завершено размещение облигаций ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ серии БО-04 совокупным номинальным объемом 10 млрд руб. Одним из организаторов размещения выступил банк «Открытие».

Срок нового выпуска облигаций (оферта) — 6 лет. По выпуску предусмотрен кол-опцион через 3 года после размещения по цене 100,5% от номинальной стоимости облигаций.

Благодаря значительному интересу инвесторов в ходе сбора книги заявок первоначальный диапазон по ставке купона был дважды снижен с 6,7-6,85% годовых до 6,60-6,7% и 6,55-6,6%, соответственно. Финальная ставка купона установлена на уровне 6,55% годовых, доходность — 6,66% годовых, что является рекордным значением для облигаций корпоративных заемщиков на срок более 5 лет. Общий объем спроса превысил 32 млрд. рублей.

«Достигнутые условия по сделке подтверждают, что российские инвесторы готовы к длинным и сложным сделкам, а российский облигационный рынок продолжает развиваться не только количественно, но и качественно» — прокомментировал сделку Константин Церазов, старший вице-президент, директор департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие».

Организаторами размещения выпуска облигаций также выступили Альфа-Банк, Банк ГПБ (АО), Московский кредитный банк, «Райффайзенбанк», ООО «БК Регион», РОСБАНК, «Сбербанк КИБ», «Совкомбанк» и ЮниКредит Банк.

Металлоинвест — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали.

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