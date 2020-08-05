Среда, 5 августа, 2020
22.8 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираЭкономика

Банк «Открытие» стал партнером «Московского акселератора» по запуску стартапов в сфере финансовых технологий

7info 2

Главной задачей программы является помощь стартапам в выводе на рынок и масштабировании инновационных решений.

В столице стартует прием заявок на участие в третьем треке программы «Московский акселератор». Он будет посвящен развитию стартапов в области финансовых технологий и электронной коммерции.

Проект реализуется Агентством инноваций Москвы в партнерстве с Московским инновационным кластером при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.

Банк «Открытие» предоставит возможность участникам «Московского акселератора» пройти экспертизу идей, гипотез и проектов. Авторы лучших инновационных решений «Московского акселератора» получат возможность пилотирования своих проектов на площадке банка «Открытие» и внедрения их в промышленную эксплуатацию по контракту.

«Fintech трек Московского акселератора станет для нас дополнительным каналом поиска и пилотирования новых решений для развития технологий бизнес-линий и повышения привлекательности продуктов и услуг банка. Это реальная возможность начинающим командам реализовать собственные проекты», — отметил Сергей Данилин, вице-президент, директор департамента ИТ-финансов, стратегии и контроля.

«Программа трека включает в себя индивидуальную работу с экспертами, воркшопы и мастер-классы с участием партнеров — компаний, лидирующих в отрасли финтеха», — сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Для участия в треке Fintech «Московского акселератора» приглашаются стартапы, реализующие проекты в следующих направлениях:

– потребительские сервисы (кредитование, комиссионные услуги и сервисы для цифровых каналов, электронная коммерция);
– идентификация пользователей (технологии машинного зрения, распознавание лиц и отпечатков пальцев);
– речевые технологии (чат-боты и голосовые боты);
– legal tech (блокчейн-технологии, ИТ-решения для оптимизации работы юристов и формирования «умных» контрактов);
– антифрод-системы и безопасность (мониторинг онлайн-платежей, учет истории покупок);
– управление инвестициями (пользовательские сервисы и системы управления активами);
– скоринг и андеррайтинг (технологии оценки платежеспособности контрагентов и прогнозирования финансовых рисков);
– персонализация в секторе финансовых услуг (разработки для анализа поведения клиентов и рекомендательные сервисы).

Прием заявок продлится по 18 сентября включительно. Экспертное жюри выберет 30 лучших проектов.

Агентство инноваций Москвы создано Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Агентство объединяет представителей городской власти и бизнеса, а также технологические компании для совместного решения задач по созданию, тестированию и внедрению инновационных решений в Москве.

Московский инновационный кластер (МИК) — площадка для внедрения инноваций и развития кооперации между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. Проект курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития. В состав кластера входят более пяти тысяч организаций.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяВыросло число жертв коронавируса в Рязанской области
Следующая статьяЛюбовница погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца требует признать её пострадавшей

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Губернатор Николай Любимов выступил с обращением к рязанцам

Власть
Николай Любимов сообщил, что с 10 августа в регионе возобновят работу в нормальном режиме детские сады, детские образовательные учреждения.
Узнать больше

Любовница погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца требует признать её пострадавшей

Новости мира
Сожительница Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием артиста Михаила Ефремова, на судебном заседании потребовала признать её пострадавшей. Об этом сообщает...
Узнать больше

Выросло число жертв коронавируса в Рязанской области

Новости Рязани
В Рязанской области зафиксирована ещё одна смерть пациента с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте coronavirus-monitor.ru В общей сложности...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Губернатор Николай Любимов выступил с обращением к рязанцам

Власть
Николай Любимов сообщил, что с 10 августа в регионе возобновят работу в нормальном режиме детские сады, детские образовательные учреждения.
Узнать больше

Губернатор Любимов обратится к рязанцам по ситуации с коронавирусом

Власть
В среду, 5 августа, губернатор Николай Любимов должен выступить с обращением к рязанцам по поводу ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 4 июля

Новости Рязани
7info представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, новостей Рязани и области за 4 августа. 4 августа Анатолию Петровичу...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие работы проводят в саду и огороде в августе

Акценты
Август – месяц беспокойный для садоводов и огородников. Это то самое время, которое можно назвать «сбором камней» и «подсчётом цыплят». Пока любители...
Узнать больше

Анатолий Лиферов: Судьба была ко мне благосклонна

Акценты
Анатолий Петрович Лиферов – Почётный гражданин города Рязани, Заслуженный работник высшей школы РФ, президент РГУ, автор более 200 научных работ, 14 монографий, член президиума РАО и, конечно, легендарный ректор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
Узнать больше

Как выбрать спелый и сочный арбуз

Акценты
Сезон арбузов в самом разгаре. Как выбрать сочный и сладкий, а не безвкусный и водянистый арбуз? Эксперты Роскачества называют характеристики идеальной сезонной...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+