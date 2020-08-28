Банк «Открытие» получил премию «FINAWARD» за образовательное мобильное приложение Open Aсademy

Образовательное мобильное приложение Open Aсademy для предпринимателей стало победителем премии инноваций и достижений финансовой отрасли «FINAWARD 2019» в номинации «Программа лояльности».

Банк «Открытие» запустил первое на рынке образовательное мобильное приложение Open Aсademy для IOS и Android в 2018 году для развития цифровых навыков предпринимателей и эффективного развития бизнеса. Контент платформы делится на два блока – медийный и образовательный. Медийная часть включает кейсы предпринимателей, подкасты и статьи с советами. Просто и понятно о digital-инструментах, которые предприниматель может применять в бизнесе. Также в медийном блоке размещаются интервью с экспертами по вопросам, которые больше всего волнуют бизнес (например, комплаенс и кэш-менеджмент) и анонсы важных событий для МСБ. Образовательная часть контента Open Academy представлена модулями, которые помогут развивать бизнес с помощью онлайн-инструментов, искать клиентов в интернете, формировать и управлять командой в онлайне, а также оценивать прибыльность бизнеса. Пройти обучение на Open Aсademy может бесплатно каждый предприниматель или тот, кто хочет им стать. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте academyopen.ru или скачать мобильное приложение в GooglePlay и AppStore. Практические знания на платформе представлены для новичков, самозанятых, малого и среднего бизнеса.

Задачи премии — поиск ярких, инновационных и прогрессивных подходов к стандартному набору финансовых инструментов и привлечение к ним внимания профессионального сообщества. Объекты премии — банковские и финансовые продукты, решения, методы их внедрения, причем как самостоятельно представленные на рынке, так и предназначенные для банков и финансовых компаний. Экспертный совет в составе нескольких десятков экспертов из банковской отрасли путем закрытого голосования отбирает победителя в каждой номинации. Редакция делового журнала «Банковское обозрение» определяет перечень номинаций и номинантов премии. Она вручается по итогам достижений за прошедший год в 13 номинациях.