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Банк «Открытие» открыл флагманский офис в центре Костромы

Новый офис банка расположен в самом центре города по адресу: площадь Свердлова, 1. Ежедневно здесь могут обслуживаться более 300 клиентов. Открытие офиса состоялось в рамках реализации масштабного проекта по трансформации филиальной сети экс-Бинбанка под бренд банка «Открытие»: офис банка переместился в более комфортное помещение.

Дизайн офиса выполнен в современном стиле с учетом необходимых условий для комфортного обслуживания клиентов – физических и юридических лиц. На новой площади размещены универсальная фронт-линия по предоставлению банковских услуг населению, ведется расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, обустроены зоны кассы и обслуживания привилегированных клиентов. Розничные клиенты здесь могут оформить дебетовую и кредитную карты, кредит наличными, вклады и накопительные счета, инвестиционные и страховые продукты, подать заявку на ипотечный кредит, оформить другие банковские продукты. Во входной зоне установлены банкоматы, позволяющие клиентам самостоятельно круглосуточно совершать операции с получением и внесением наличных денежных средств, осуществлять платежи и переводы.

Один из приоритетных сегментов для банка – работа с предпринимателями региона. В точке продаж предприниматели смогут получить профессиональную консультацию по всем банковским продуктам, оформить любую банковскую услугу, в том числе: открытие расчетного счета, получение кредита на развитие бизнеса, привлечение банковских гарантии, размещение средств в депозиты.

В прошлом году банк присоединился к проекту Kid-Friendly. В офисе создана дружелюбная атмосфера для обслуживания клиентов с детьми. До конца этого года количество friendly-отделений банка в России вырастет до 227 во всех регионах страны. Кроме того, офис профессионально оборудованы для обслуживания людей с повышенными потребностями здоровья.

«Мы создали максимального комфортные условия для наших гостей, оборудовали офисное пространство с учетом требований технологичности и безопасности, а также выбрали удобное расположение», — подчеркнул управляющий банком «Открытие» в Костроме Александр Веселов.

Режим работы офиса:
С понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00 часов, в субботу с 10.00 до 17.00, воскресенье – выходной день.

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