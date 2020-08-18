Байкер рухнул с эстакады в Москве и переломался

18 августа в Москве случилось жесткое ДТП с участием байкера. Мотоциклист едва не погиб, рухнув с эстакады.

Инцидент произошел на Большой Тульской улице при выезде на Третье транспортное кольцо. Во время проезда по съезду на кольцо мотоциклист потерял контроль над транспортным средством, налетел на бетонное ограждение, потерял равновесие и по инерции улетел с эстакады вниз. Мотоцикл также упал вместе с водителем.

Как сообщает РЕН ТВ, пострадавший мотоциклист был срочно доставлен в больницу. У него диагностированы различные переломы. Более детальная информация о состоянии байкера уточняется.