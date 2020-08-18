Вторник, 18 августа, 2020
20.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираПроисшествия

Байкер рухнул с эстакады в Москве и переломался

Иван Федоров

18 августа в Москве случилось жесткое ДТП с участием байкера. Мотоциклист едва не погиб, рухнув с эстакады.

Инцидент произошел на Большой Тульской улице при выезде на Третье транспортное кольцо. Во время проезда по съезду на кольцо мотоциклист потерял контроль над транспортным средством, налетел на бетонное ограждение, потерял равновесие и по инерции улетел с эстакады вниз. Мотоцикл также упал вместе с водителем.

Как сообщает РЕН ТВ, пострадавший мотоциклист был срочно доставлен в больницу. У него диагностированы различные переломы. Более детальная информация о состоянии байкера уточняется.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяГороскоп на 19 августа
Следующая статьяНастя Каменских рассказала, что гуляет голой на природе

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Гороскоп на 19 августа

Новости мира
РИА «7 новостей» представляет гороскоп на 19 августа для всех знаков зодиака. Что сулят нам звёзды? Овен
Узнать больше

Елена Сорокина: Недобросовестные подрядчики нам не нужны

Администрация
Во вторник, 18 августа глава администрации Рязани Елена Сорокина проверила, как идёт ремонт дворов домов №8 и №8 корпус 1 на улице...
Узнать больше

Бывшему главврачу больницу имени Семашко исполнилось 85 лет

Новости Рязани
Анатолию Ивановичу Голубкову, который который руководил больницей им. Н.А. Семашко с 1973 по 1998 год, исполнилось 85 лет. Сегодня его с юбилеем...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанцам напомнили о соблюдении масочного режима

Новости Рязани
Несмотря на то, Рязанская область находится на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу, в регионе продолжает действовать масочный режим. О его соблюдении...
Узнать больше

В среду в Рязани будет тепло и сухо

Новости Рязани
Рязанцев ждёт тёплый и сухой день. Прогноз погоды на среду, 19 августа, опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области.
Узнать больше

Мужчина, женщина и 2-летний ребёнок погибли на рязанском участке трассы «Каспий»

Новости Рязани
По данным Госавтоинспекции, авария случилась во вторник, 18 августа, в 06.25 на 257-м километре федеральной трассы.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как выбрать живую рыбу в магазине

Акценты
Казалось бы, к качеству и свежести рыбы, которая плавает в аквариуме в магазине, вопросов быть не должно. Тем не менее все не...
Узнать больше

Per aspera ad astra – через тернии к звёздам

Акценты
Таков жизненный девиз сердечно-сосудистого хирурга Рязанского кардиологического диспансера кардиологического диспансера Александра Качинского.
Узнать больше

Дела духовные нельзя перенести в онлайн

Акценты
Во время ограничений, связанных с COVID – 19, жизнедеятельность обители продолжала идти своим чередом. Игумен Лука, находясь постоянно в стенах монастыря, проводил богослужения и продолжал заниматься восстановлением Троицкого храма.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+