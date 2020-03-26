АвтоВАЗ поднимет цены c 1 апреля

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С 1 апреля АвтоВАЗ поднимет цены на свою продукцию. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным издания, цены вырастут в среднем на 1% или на 5-10 тысяч рублей. Информацию о подорожании машин завод уже разослал в дилерские центры.

Например, Lada Granta Sedan в базовой комплектации будет стоить 460 тысяч рублей,, Lada Largus – 622 900 рублей, Lada 4×4 – почти 560 тысяч.

Причина повышения цен не называется. Эксперты считают, что может быть связь с падением рубля. Правда, тогда бы автомобили должны были подорожать на 5-7%, а не на 1%. Есть мнение, что повышение цены вызвано повышенным спросом на продукцию АвтоВАЗа.

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