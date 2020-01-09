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Автомобилистов предложили штрафовать за неоплату проезда по платным дорогам

9 января в базе Государственной Думы опубликовали проект поправок, предусматривающий штраф за неоплаченный проезд по платной трассе. Данные документ был внесен в Думу Правительством РФ.

В проекте предлагают взимать с водителей легковушек 2500 рублей за проезд по платным трассам без оплаты. Для шоферов автобусов и грузовиков наказание более серьезное – 5500 рублей.

При этом неоплату проезда будут выявлять автоматические видеокомплексы, которые установит Ространснадзор. На уплату штрафа предложено отвести 60 дней, сообщает РЕН ТВ.

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