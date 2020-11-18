Иномарка для главы Питерского района Саратовской области обойдется муниципальному бюджету в 1,9 млн

На сайте госзакупок появился заказ от администрации Питерского района Саратовской области. Орган власти планирует купить машину для личных нужд за 1,9 млн рублей.

При этом власти хотят не простую машину, а Hyundai Sonata Style полной комплектации. То есть в иномарке для администрации должны быть предусмотрены подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, боковые шторки безопасности, устройство для вызова экстренных служб. При этом власти указали и требования для отделки салона. В частности, черный автомобиль должен быть внутри из «комбинации натуральной и искусственной кожи» с контурной подсветкой в салоне.

При этом деньги на покупку автомобиля выделят из бюджета Питерского района.

Иномарку должны поставить до 25 декабря 2020 года.