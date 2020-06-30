Автоледи показала полицейским неприличный жест и протаранила столб

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Девушка-водитель устроила погоню с участием сотрудников полиции. Инцидент случился на территории Алтайского края. После догонялок автоледи угодила в ДТП.

Видео с места ЧП оказалось в распоряжении издания «Каменские известия», а затем было размещено в видео-хостинге YouTube. При просмотре ролика можно заметить, что сотрудник ДПС призывает водителя Лады остановиться на обочине, но она в ответ показывает неприличный жест и ударяется в бегство.

В то время, когда любительница лихих маневров почувствовала, что сможет оторваться, она протаранил столб. В итоге автолюбительницу задержали. После проверки выяснилось, что за рулем дама была после употребления спиртного. Теперь ее ожидает серьезное наказание.