«Автодор» предложил поднять лимит скорости на платных трассах

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«Автодор» хочет поднять лимит скорости на платных автодорогах. Планируется увеличить ограничение в 150 километров в час, сообщает РИА Новости.

Глава правления госкомпании Вячеслав Петушенко в беседе со СМИ рассказал, что на данный момент на федеральной трассе М-11 «Нева» можно передвигаться со скорость в 130 км/ч. При этом нештрафуемый порог составляет 20 км/ч, это значит, что машины могут ехать, развивая 150 км/ч.

«Но мы вышли с предложением, чтобы там выставлять именно 150 километров в час, потому что такая великая страна, как наша, имеет право иметь дороги, где разрешенная скорость 150 километров в час», – заявил Петушенко.

Специалист отметил, что имеется задумка поднять лимит скорости до 50 км/ч уже на Центральной кольцевой автодороге в Московской области.

На обходе Лосево и Павловска сперва лимит будет ограничен 110 км/ч, но когда автомобилисты привыкнут, ограничение подниму до 130 км/ч, а затем и еще на 20 км/ч, как на других участках федеральной трассы М-4 «Дон».