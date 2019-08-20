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«АУЕ, Валера, АУЕ»: Молодые люди устроили беспредел на дорогах Москвы

В Москве молодые люди устроили беспредел, разъезжая на автомобиле по городу. Видео с выходками парней появились в паблике «ДТП и ЧП Москва» в соцсети ВКонтакте.

На кадрах снятого одним из парней видео можно заметить водителя иномарки, который управляет своим транспортным средством, используя только одну ногу. Молодой человек рулит одной ногой, на второй он стоит, высунувшись по пояс из автомобиля через люк в крыше.

Устраивая беспредел на дороге, во время управления своим авто, мужчина выкрикивает: «АУЕ, Валера, АУЕ».

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