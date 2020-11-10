Астраханский муниципальный приют пристроил в дома уже 58 бездомных собак

Первый астраханский муниципальный приют пристроил в дома 58 собак. Об этом пишет «Пункт-А» со ссылкой на брифинг первого замглавы города Алексея Мельникова.
За животными ухаживают волонтеры, которые и ищут для дворняг семью.
Данный приют является первым в городе муниципальным приютом. Он начал свою работу только 20 февраля 2020 года. За это время в организацию доставили более 980 собак, из которых 834 стерилизовали и 585 выпустили.
В настоящее время в питомнике, рассчитанном на 300 мест, находится более 330 животных