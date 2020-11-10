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Астраханский муниципальный приют пристроил в дома уже 58 бездомных собак

Елена Лобанова

Первый астраханский муниципальный приют пристроил в дома 58 собак. Об этом пишет «Пункт-А» со ссылкой на брифинг первого замглавы города Алексея Мельникова. 

За животными ухаживают волонтеры, которые и ищут для дворняг семью. 

— Это очень хороший результат, если учесть, что речь идет о простых дворнягах, к тому же не щенках, а уже взрослых особях. К тому же пристроенные собаки составляют порядка 7% от всех принятых в питомник и 10% от выпущенных обратно в среду обитания, — подчеркнул директор МБУ «Чистый город» Сергей Дронов. 

Данный приют является первым в городе муниципальным приютом. Он начал свою работу только 20 февраля 2020 года. За это время в организацию доставили более 980 собак, из которых 834 стерилизовали и 585 выпустили. 

В настоящее время в питомнике, рассчитанном на 300 мест, находится более 330 животных

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