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Астраханка снялась в клипе Михаила Галустяна

7info7
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 Жительница Астрахани Екатерина Салина снялась в клипе известного комика, стендапера, актёра, а теперь и певца Михаила Галустяна.

Его вокальные эксперименты не выходят за рамки полюбившимся зрителям амплуа. В своих клипах Михаил Галустян предстаёт перед зрителями в гротесковых смешных образах «из народа».

Новый ролик не стал исключением. По сюжету, действие которого происходит в Пятигорске, супер-мачо Жорик, стремительно врывается на подиум, где устраивает экспрессивные танцы. В образе героини дефиле и «засветилась» астраханка Екатерина.

Помимо внешней привлекательности девушка обладает титулом вице-чемпионки России по фитнес-бикини. Подписчикам видео понравилось. В публикации много положительных комментариев.

Автор музыки и слов к данной композиции Азамат Мусагалиев тоже родом из Астрахани, — пишет «Астрахань 24».

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👙Екатерина Салина — абсолютная чемпионка Краснодарского края, вице-чемпионка России по фитнес бикини, фитнес-модель стала одной из героинь клипа известного артиста. ⠀ 💃🏻По сюжету видеоклипа героиня Екатерины стала участницей модного показа fashion-дизайнера Жан-Поля Гудкова (Александр Гудков @gudokgudok). ⠀ 👠Загорелые красавицы настолько вскружили голову пятигорскому мачо Super Жорику (Михаил Галустян @m_galustyan), что он ворвался на подиум в страстном танце, создав колоритный южный перформанс. ⠀ 🎼За песню Михаил поблагодарил нашего земляка Азамата Мусагалиева. Добрый друг из Камызяка @azabraza1984 написал слова и музыку к этой композиции. ⠀ ▶️Смотрите Клип на песню «Золото», ищите в нем Екатерину Салину #родомизастрахани @katya_salina, ставьте лайки, пишите комментарии😉. #золото #клип #михаилгалустян #гудков #азаматмусагалиев #жориквартанов #астрахань #пятигорск #fashion @okszavalskaya @sasha_gilis @leetvinchuk_mariya @manya_barhudarova @ksenja_oleynik @krupnov_ifbbpro @ai_derzhavin @i_am__roman @yaroslav_li

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