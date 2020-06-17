Астраханка снялась в клипе Михаила Галустяна

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Жительница Астрахани Екатерина Салина снялась в клипе известного комика, стендапера, актёра, а теперь и певца Михаила Галустяна.

Его вокальные эксперименты не выходят за рамки полюбившимся зрителям амплуа. В своих клипах Михаил Галустян предстаёт перед зрителями в гротесковых смешных образах «из народа».

Новый ролик не стал исключением. По сюжету, действие которого происходит в Пятигорске, супер-мачо Жорик, стремительно врывается на подиум, где устраивает экспрессивные танцы. В образе героини дефиле и «засветилась» астраханка Екатерина.

Помимо внешней привлекательности девушка обладает титулом вице-чемпионки России по фитнес-бикини. Подписчикам видео понравилось. В публикации много положительных комментариев.

Автор музыки и слов к данной композиции Азамат Мусагалиев тоже родом из Астрахани, — пишет «Астрахань 24».