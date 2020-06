Астраханка снялась в клипе Михаила Галустяна

View this post on Instagram

👙Екатерина Салина — абсолютная чемпионка Краснодарского края, вице-чемпионка России по фитнес бикини, фитнес-модель стала одной из героинь клипа известного артиста. ⠀ 💃🏻По сюжету видеоклипа героиня Екатерины стала участницей модного показа fashion-дизайнера Жан-Поля Гудкова (Александр Гудков @gudokgudok). ⠀ 👠Загорелые красавицы настолько вскружили голову пятигорскому мачо Super Жорику (Михаил Галустян @m_galustyan), что он ворвался на подиум в страстном танце, создав колоритный южный перформанс. ⠀ 🎼За песню Михаил поблагодарил нашего земляка Азамата Мусагалиева. Добрый друг из Камызяка @azabraza1984 написал слова и музыку к этой композиции. ⠀ ▶️Смотрите Клип на песню «Золото», ищите в нем Екатерину Салину #родомизастрахани @katya_salina, ставьте лайки, пишите комментарии😉. #золото #клип #михаилгалустян #гудков #азаматмусагалиев #жориквартанов #астрахань #пятигорск #fashion @okszavalskaya @sasha_gilis @leetvinchuk_mariya @manya_barhudarova @ksenja_oleynik @krupnov_ifbbpro @ai_derzhavin @i_am__roman @yaroslav_li