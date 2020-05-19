Астраханец убил сына за пьяное вождение

55-летний житель Астраханской области стал подозреваемым в убийстве своего сына. По факту ЧП завели уголовное дело.
Известно, что преступление было совершено 17 мая, когда 55-летний мужчина был со своим 35-летним сыном на ферме. Близкие люди поругались, потому что молодой мужчина, будучи пьяным, хотел уехать прочь на автомобиле.
Во время ссоры 55-летний астраханец взялся за ружье и выстрелил из него в грудь сына. В итоге 35-летний мужчина умер, сообщает РИА Волга.
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