Асмус раскрыла случай из жизни, за который ей все еще стыдно

Актриса Кристина Асмус, которая сейчас разводится с комиком Гариком Харламовым, рассказала в Инстаграме о случае, за который ей стыдно до сих пор. На тот момент артистке было всего 12 лет.

Асмус отметила, что в то врем была в детском лагере, где проводился конкурс на лучший рисунок. Однако рисовать нужно было автопортрет.

«Я не умела и не умею рисовать от слова «совсем». Одна девочка предложила нарисовать портрет вместо меня», – сообщила Асмус.

В итоге портрет был просто великолепным. Кристине дали первое место. Однако она так и не призналась, что рисовала портрет не она.

«Прошло ровно 20 лет. Я периодически вспоминаю эту историю и мне стыдно до сих пор….», – отметила Асмус.