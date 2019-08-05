Артём Дуров возглавил «Открытие Факторинг»

Артём Дуров назначен на должность генерального директора «Открытие Факторинг» — дочерней компании банка «Открытие». На новом посту Артём будет отвечать за реализацию новой стратегии компании и развивать два направления объединенного факторингового бизнеса группы «Открытие»: онлайн-факторинг для поставщиков сегмента МСБ и индивидуальные факторинговые решения для крупных корпоративных клиентов.

Артём Дуров обладает более чем десятилетним опытом работы в факторинге. В компании «Открытие факторинг» он работает с момента ее основания в 2016 году, где в должности исполнительного директора отвечал за стратегию, технологии, продукты, процессы, финансовый блок и HR. Являлся идеологом технологии онлайн-факторинга. Свою карьеру начинал в управленческом консалтинге, реализуя проекты по финансовому менеджменту и автоматизации бизнес процессов, преимущественно в нефтяной отрасли.

Артём окончил Российскую Экономическую Академию им. Г.В. Плеханова по специальности «Финансы и кредит» в 2001 году. В настоящее время проходит обучение в Московской школе управления СКОЛКОВО по программе Executive MBA.

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