Аня Тейлор-Джой снимется в приквеле «Безумного Макса» вместе с Крисом Хемсвортом

Режиссер приквела «Безумный Макс: Дорога Ярости» Джордж Миллер нашел актеров для фильма. Ими выступят Аня Тейлор-Джой (звезда фильма «Сплит»), Крис Хемсворт и Яхья Абдул-Матин II, который сыграл в «Аквамене». Об этом написал «Кинопоиск».

Актриса исполнит роль Фуриосы в одноименной картине, в которой Джордж Миллер выступит еще и сценаристом. Однако роли других известных актеров до сих пор еще неизвестны, также как и дата премьеры.

Как сообщает «Кинопоиск», сюжет фильма будет посвящен юности Фуриосы, которую ранее сыграла Шарлиз Терон.

«Дорога ярости» вышла в 2015 году и получила десять номинаций на «Оскар», в шести из которых одержала победу.