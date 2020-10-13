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Аня Тейлор-Джой снимется в приквеле «Безумного Макса» вместе с Крисом Хемсвортом

Елена Лобанова

Режиссер приквела «Безумный Макс: Дорога Ярости» Джордж Миллер нашел актеров для фильма. Ими выступят Аня Тейлор-Джой (звезда фильма «Сплит»), Крис Хемсворт и Яхья Абдул-Матин II, который сыграл в «Аквамене». Об этом написал «Кинопоиск». 

Актриса исполнит роль Фуриосы в одноименной картине, в которой Джордж Миллер выступит еще и сценаристом. Однако роли других известных актеров до сих пор еще неизвестны, также как и дата премьеры.

Как сообщает «Кинопоиск», сюжет фильма будет посвящен юности Фуриосы, которую ранее сыграла Шарлиз Терон. 

«Дорога ярости» вышла в 2015 году и получила десять номинаций на «Оскар», в шести из которых одержала победу.

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