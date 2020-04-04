Глава Роспотребнадзора назвала главный способ передачи COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что капельный путь передачи инфекции COVID-19 является самым главным. Специалист отметила, что коронавирус передается данным способом в 96-и процентах случаев.

– …вирус передается преимущественно капельным путем – 96% случаев связаны с капельным путем. И только 4% или 6% у разных исследователей – это воздушный путь, – цитирует Попову Пятый канал.

Глава ведомства отметила, что один заразившийся COVID-19 с ярко выраженными признаками способен заразить сразу троих человек. По словам Поповой, примерно 25% заболевших в РФ являются бессимптомниками.