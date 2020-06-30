Вторник, 30 июня, 2020
19.6 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту
Новости мираКультура

Анита Цой госпитализирована с коронавирусом

7info7
- Advertisement -

Пресс-секретарь известной российской певицы Аниты Цой  сообщила СМИ о состоянии певицы.

Об этом пишет RT.

— Анита госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19», — заявила Анна Кружель.

 Крайнее публичное выступление певицы состоялось в её аккаунте в инстаграмме и было посвящено однофамильцу – известному рок-исполнителю Виктору Цою.

Свое отношение к легендарному рокеру она выразила творчески, исполнила его песню, а также поучаствовала в флешмобе накануне 58-летия певца ,получив эстафету от Маргариты Семонян и передав однофамильцу, победителю первого шоу «Маска» Анатолию Цою.

 

View this post on Instagram

Многие думают, что я исполняю его песни, но это не так. Моя любовь к нему безгранична, и я редко позволяю прикасаться к святому. Это случалось только в 2-ух случаях: на тв-шоу "Один в один" и сейчас. А в проекте "Цирк со звёздами" я делала номер на полотнах, на десятиметровой высоте, без страховки. Такова была его жизнь: настоящая, на грани, без прикрас… В 1997 году я написала песню "Полёт" и посвятила ее моему легендарному кумиру. И почти каждый год в день его рождения бываю на Старом Арбате у стены Цоя, чтобы поблагодарить его за песни. "Печаль" — одна из самых моих любимых песен. Я пою ее, чтобы сказать, как нам, Витя, тебя не хватает. Эстафету приняла от @_m_simonyan_ .Передаю эстафету @anatoliytsoy_official . #цойпомним #цойжив

A post shared by Anita Tsoy — Анита Цой (@anitatsoy) on

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Предыдущая статьяВ рязанском Минобре дали комментарий по поводу «дистанционки» с 1 сентября
Следующая статьяКрасноярец вломился в автобус и подрался с водителем

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанцы могут сдать отработанные лампы на переработку

Новости Рязани
В Рязани состоится акция по сбору отработанных ртутьсодержащих ламп. Отходы будут направлены на утилизацию в специализированную организацию. Лампы будут...
Узнать больше

Аркадий Фомин принял участие в общероссийском опросе

Власть
30 июня секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель законодательного собрания Аркадий Фомин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ. Свою гражданскую позицию...
Узнать больше

В Рязанскую область поступят дополнительные средства для снижения напряженности на рынке труда

Власть
В понедельник, 29 июня, Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году одобрила предложение о выделении Рязанской области...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Названа дата начала нового учебного года в России

Новости мира
Как только в России завершился учебный год, начались споры и слухи о том, выйдут ли дети в школы 1 сентября. Сомнения родителей...
Узнать больше

Из-за коронавируса изменился порядок зачисления в детские сады

Администрация
Из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, в Рязани изменился порядок зачисления в детские сады на 2020-2021 учебный год. В настоящее время...
Узнать больше

Какие законы вступают в силу в июле

Акценты
Упрощение приема в гражданство РФ для отдельных категорий лиц, защита региональных брендов, контроль за МФО и другие законы, вступающие в силу в июле.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Нужно ли обрывать цветы на картофеле

Акценты
О картофеле мы обычно вспоминаем весной и осенью. Всем известно, что есть время сажать картофель и время его выкапывать. Многим кажется, что...
Узнать больше

Какие законы вступают в силу в июле

Акценты
Упрощение приема в гражданство РФ для отдельных категорий лиц, защита региональных брендов, контроль за МФО и другие законы, вступающие в силу в июле.
Узнать больше

Как защитить клубнику от гнили

Акценты
Клубничный сезон в разгаре. Именно сейчас – самое время лакомиться сладкой ароматной клубникой и заготавливать её впрок. Если вы приобретаете ягоды в...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+