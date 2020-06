Анита Цой госпитализирована с коронавирусом

View this post on Instagram

Многие думают, что я исполняю его песни, но это не так. Моя любовь к нему безгранична, и я редко позволяю прикасаться к святому. Это случалось только в 2-ух случаях: на тв-шоу "Один в один" и сейчас. А в проекте "Цирк со звёздами" я делала номер на полотнах, на десятиметровой высоте, без страховки. Такова была его жизнь: настоящая, на грани, без прикрас… В 1997 году я написала песню "Полёт" и посвятила ее моему легендарному кумиру. И почти каждый год в день его рождения бываю на Старом Арбате у стены Цоя, чтобы поблагодарить его за песни. "Печаль" — одна из самых моих любимых песен. Я пою ее, чтобы сказать, как нам, Витя, тебя не хватает. Эстафету приняла от @_m_simonyan_ .Передаю эстафету @anatoliytsoy_official . #цойпомним #цойжив