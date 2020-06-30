Анита Цой госпитализирована с коронавирусом

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Пресс-секретарь известной российской певицы Аниты Цой сообщила СМИ о состоянии певицы.

Об этом пишет RT.

— Анита госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19», — заявила Анна Кружель.

Крайнее публичное выступление певицы состоялось в её аккаунте в инстаграмме и было посвящено однофамильцу – известному рок-исполнителю Виктору Цою.

Свое отношение к легендарному рокеру она выразила творчески, исполнила его песню, а также поучаствовала в флешмобе накануне 58-летия певца ,получив эстафету от Маргариты Семонян и передав однофамильцу, победителю первого шоу «Маска» Анатолию Цою.