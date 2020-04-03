Анфиса Чехова поразила фанатов откровенными снимками в белье

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Телеведущая Анфиса Чехова поразила своих фанатов новейшими снимками. Фотографии, на которых светская львица позирует в роскошном белье, появились в профиле звезды в Инстаграме.

На фото можно увидеть Анфису в красивом белье и бежевом халатике, который слегка прикрывает ее аппетитные формы фигуры. Под кадрами – рассуждения о том, как должны одеваться девушки дома. Выводы радикальные: расхаживать по дому в красивом нижнем белье. К слову, знаменитость сразу сама подала пример.

– Я вот прикупила себе новое нижнее бельишко, – заявила Чехова.