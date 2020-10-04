Американская актриса София Вергара за год заработала больше Анджелины Джоли

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира. Первую строчку заняла София Вергара, а на втором месте расположилась Анджелина Джоли.

Как сообщают журналисты издания, из-за пандемии коронавируса актрисы телесериалов заработали больше, чем главные актрисы полнометражных фильмов. Также на райтинге сказалось и то, что из-за COVID-19 многие премьеры долгожданных картин были перенесены.

Forbes подсчитал доход 10-ти самых высокооплачиваемых актрис. Данные собирались с помощью компаний Nielsen, Box Office Mojo и IMDB. Сумма каждой актрисы указана до уплаты налогов и выплат гонораров агентам, менеджерам и юристам.

Так, самой высокооплачиваемой актрисой стала София Вергара. За год она заработала $43 млн. Вергара более всего известна по сериалу «Американская семейка», а после завершения сериала она стала судьей в шоу «Америка ищет таланты».

На втором месте оказалась Анджелина Джоли с доходом в $35,5 млн. Такой доход актриса получила благодаря выходу полнометражного фильма Marvel «Вечные», бюджет которого составил $200 млн.

$31,5 млн заработала Галь Гадот. Все благодаря фильму, который вышел на Netflix. Картина «Красное уведомление» принесла актрисе $20 млн.

Мелисса Маккарти за год заработала $25 млн, снявшись в нескольких фильмах для HBO и Netflix.

В топ-5 вошла и Мерил Стрип, которая снялась в фильме «Пусть говорят» и мюзикле для Netflix. Благодаря своим проектам актриса получила $24 млн.

Следующие строчки рейтинга заняли Эмили Блант с $22,5 млн, Николь Кидман с $22 млн, Эллен Помпео с $19 млн, Элизабет Мосс с $16 млн, Виола Дэвис с $15,5 млн.