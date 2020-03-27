Алтаец угнал авто со спящим внутри владельцем

Алексей Агеев
Фото - Пресс-служба МВД по Республике Алтай
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В Горно-Алтайске мужчина угнал машину со спящим в ней владельцем. Злоумышленника уже судили за угон транспортного средства.

Перед совершением нового преступления алтаец возвращался домой от своих приятелей. Вдруг на его пути оказался автомобиль с заведенным мотором и открытой дверью. Мужчина сел за руль и поехал. Но спустя некоторое время за спиной он услышал голос. Выяснилось, что на заднем сиденье находится хозяин машины. Перед этим он изрядно напился, а затем уснул. Проснувшись, мужчина подумал, что его везут домой на такси. Угонщик прикинулся таксистом и попросил еще раз уточнить адрес прибытия. Затем он довез нового знакомого до дома и уехал прочь на его машине.

Когда владелец иномарки проспался, он обнаружил пропажу своего авто. Мужчина тут же сообщил об этом полицейским. В итоге угонщик был пойман на угнанном автомобиле. Теперь его ждет суд, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

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