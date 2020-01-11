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Александр Кокорин отдохнул с Валерией и Кридом в Дубае

Известный российский футболист Александр Кокорин через несколько месяцев после отбывания тюремного заключения решил улететь в ОАЭ. В этой стране игрок начал тренироваться на базе медцентра FIFA.

Однако вездесущие папарацци разузнали, что форвард успевает не только готовиться к будущим матчам. Оказывается, что Кокрин весело проводит время с российскими знаменитостями из мира шоу-бизнеса. Так, недавно Александр вместе с женой Даьей был замечен в компании певицы Валерии и ее мужа Иосифа Пригожина, а также популярного исполнителя Егора Крида. Компания отдыхала в ресторане одного из 5-звездочных отелей Дубая. Они заказывали чай и вино, тихо беседуя на различные темы. Причем замечено, что Кокорин долгое время разговаривал с Пригожиным.

Известно, что ранее футболист вместе с Егором Кридом сходил в ночной клуб Base в Дубае. Друзей засняли русские посетители заведения, сообщает Стархит.

Фото: Стархит

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