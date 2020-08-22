Актриса Херли привлекла фанатов к своему бренду снимком в бикини

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли решила привлечь внимание поклонников к своей марке пляжной одежды. Бренд называется в честь звезды – Elizabeth Hurley Beach.

Фото: Инстаграм Элизабет Херли

Для привлечения внимания знаменитость выбрала проверенный способ. Она опубликовала в Инстаграме откровенные фото. На кадрах Херли позировала в раздельном купальнике, который подчеркнул красоту фигуры 55-летней актрисы.

Пост вызвал шок и восхищение у фанатов Херли. Многие написали ей восторженные слова относительно ее фигуры, сообщает Лента.

«Как можно так выглядеть в 55?» – отметили некоторые подписчики.