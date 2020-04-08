Актер гей-шоу найден мертвым под Москвой

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Актер обнаружен мертвым в Московской области. Труп артиста нашли на лестнице в Мытищах.

Погибшему было 37 лет. Он принимал участие в детских спектаклях и гей-шоу. Сперва мертвого человека заметили дети, затем они сказали об этом взрослых, которые вызвали спецслужбы на место ЧП. Актер снимал квартиру вместе с другом. Последний отметил, что не знает деталей ЧП, сообщает Рамблер.

Гражданин располагает информацией о том, что в Мытищах у артиста «наклевывалась халтурка». По предположению друга погибшего, он мог отправиться на встречу, чтобы «договариваться с заказчиками о гонораре».

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