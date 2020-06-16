Адвокат родных Захарова спрогнозировал наказание Ефремову

Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельную аварию в центре Москвы на прошлой неделе, избежит тюрьмы. Таким мнением поделился адвокат Александр Добровинский, представляющий семью погибшего Сергея Захарова, пишет «КП».

«Получит шесть-семь лет условно. Известный актер. Неужели кто-то пойдет наперекор. Когда я это сказал вчера публично, то никаких особых возражений я не получил ни от коллег, ни от знакомых», — заявил Добровинский.